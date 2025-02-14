Trump'ın Hint aksanıyla imtihanı: Söylediklerinden tek kelime anlamıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında Hintli bir gazetecinin sorduğu soruyu anlamakta güçlük çekince, "Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum" diyerek araya girdi. Çevirmenler Hint aksanıyla sorulan soruyu anlaması için Trump'a İngilizce'den İngilizce'ye çeviri yaptı.
ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hintli bir gazeteci Hint aksanıyla soru sorurken "Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum" diyerek araya girdi.
Çevirmenler Trump'ın soruyu anlaması için İngilizce'den İngilizce'ye çeviri yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Hindistan
- Trump
- Beyaz Saray