Trump'ın Hint aksanıyla imtihanı: Söylediklerinden tek kelime anlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında Hintli bir gazetecinin sorduğu soruyu anlamakta güçlük çekince,  "Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum" diyerek araya girdi. Çevirmenler Hint aksanıyla sorulan soruyu anlaması için Trump'a İngilizce'den İngilizce'ye çeviri yaptı.

Trump'ın Hint aksanıyla imtihanı: Söylediklerinden tek kelime anlamıyorum

ABD Başkanı , Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hintli bir gazeteci Hint aksanıyla soru sorurken "Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum" diyerek araya girdi.

Çevirmenler Trump'ın soruyu anlaması için İngilizce'den İngilizce'ye çeviri yaptı.

Trump'ın Hint aksanıyla imtihanı: Söylediklerinden tek kelime anlamıyorum - 1

Öne Çıkan Video

İstanbul'da uçaklar havada tur attı! Sabiha Gökçen'deki hava trafiği telsiz konuşmasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...