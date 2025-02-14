Trump'ın Hint aksanıyla imtihanı: Söylediklerinden tek kelime anlamıyorum

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hintli bir gazeteci Hint aksanıyla soru sorurken "Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum" diyerek araya girdi.



Çevirmenler Trump'ın soruyu anlaması için İngilizce'den İngilizce'ye çeviri yaptı.