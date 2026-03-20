Trump’ın Hürmüz planı. Hark Adası'nın işgali değerlendiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’a baskıyı artırmak amacıyla Hark Adası’nı ele geçirme ya da abluka altına alma planlarını değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre bu seçenek, Hürmüz Boğazı’nda durma noktasına gelen petrol ve LNG sevkiyatını yeniden başlatmayı hedefliyor.

İran kıyılarına yaklaşık 24 kilometre mesafede bulunan Hark Adası, ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını işleyen kritik bir merkez konumunda bulunuyor.

AMAÇ HÜRMÜZ'ÜN KİLİDİNİ KIRMAK

Washington yönetimi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını kırmadan savaşın kendi şartlarında sona erdirilemeyeceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Hark Adası’nın kontrol altına alınmasının, Tahran’ı müzakereye zorlayabilecek stratejik bir hamle olabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray’a yakın bir kaynak, İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması için yaklaşık bir aylık ek saldırı süresine ihtiyaç duyulduğunu, ardından adanın ele geçirilerek müzakere kozuna dönüştürülebileceğini ifade etti.

ABD ASKERLERİ HEDEF OLABİLİR

Ancak böyle bir operasyonun, ABD askerlerini doğrudan çatışma hattına sokacağı ve ciddi kayıp riski taşıdığı vurgulanıyor. Bu nedenle planın hayata geçirilmesi için İran’ın bölgedeki askeri kapasitesinin daha da zayıflatılması gerektiği değerlendiriliyor.

Operasyonun gerçekleştirilmesi halinde daha fazla kara gücüne ihtiyaç duyulacağı, bu kapsamda bölgeye üç ayrı deniz piyade birliğinin sevk edildiği ve ek takviyelerin de gündemde olduğu belirtildi.

KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump’ın önceliğinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması olduğunu belirterek, gerekirse Hark Adası’nın ele geçirilmesinin veya kıyı operasyonunun gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak bu yönde henüz kesin bir karar alınmadığı vurgulandı.

ALTERNATİF PLAN DENİZ ABLUKASI

Plan kapsamında Hark Adası’nın doğrudan işgal edilmesi yerine deniz ablukası uygulanması seçeneği de değerlendiriliyor. Bu senaryoda, adaya ulaşan tankerlerin engellenmesi hedefleniyor.

Pentagon hukukçularının da bu tür adımların yasal boyutuna ilişkin görüş verdiği aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ADA HEDEF ALINDI

ABD ordusunun geçtiğimiz hafta Hark Adası’ndaki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Yetkililer bu saldırıların hem İran’a mesaj vermeyi hem de olası bir kara operasyonu için zemin hazırlamayı amaçladığını belirtti.

Trump ise yaptığı açıklamada, “Adadaki her şeyi vurabiliriz, sadece boru hatlarını bıraktık.” ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI SÖZCÜSÜ ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları'nın sözcüsü Ali Muhammed Naini'nin öldürüldüğünü duyurdu. Söz konusu saldırı, son günlerde üst düzey İranlı yetkililere yönelik art arda gelen operasyonların bir yenisi olarak kayda geçti.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

- Dini lideri Ali Hamaney

- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

- Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

- Savunma Bakanı Ali Nasırzade

- İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

- Devrim Muhafızları’nın Komutanı Muhammed Pakpur

- Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani