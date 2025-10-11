Trump'ın iki yüzü: Gazze'de barış, ABD'de kaos

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump bu hafta iki büyük baskı kampanyasından zaferle çıktı.

Önce, “barış elçisi” olma hedefinde önemli bir adım atarak İsrail’in Gazze savaşını sona erdirmeyi amaçlayan planının ilk aşamasını onaylamasını sağladı.

Ardından, kamuoyu önünde “derhal yargılanmalı” dediği New York Başsavcısı Letitia James hakkında iddianame hazırlandı.

Böylece Trump, kendisine karşı yürütülen davaların intikamını almış oldu.

BARIŞ ELÇİSİ Mİ KRİZ YARATICISI MI?

Trump, dış politikada kendini “barışın mimarı” olarak tanıtırken, ülke içinde sonu gelmeyen krizlere yol açıyor. Bu çelişkili tablo, Trump döneminin belirleyici bir unsuru haline geldi.

Bir yanda iki yıldır süren Gazze savaşının sona ermesiyle sokaklarda kutlamalar yapılırken, diğer yanda Trump’ın talimatıyla ordu, Demokrat valilerin yönettiği şehirlerde konuşlandırıldı.

BEYAZ SARAY'DAN SAVUNMA: "ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN"

Adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın iç ve dış politikada tutarlı olduğunu savundu.

Yetkiliye göre Trump, Gazze’de ateşkes sağlamaya nasıl zorunluluk hissediyorsa, Chicago gibi şehirlerde şiddeti durdurmak için de aynı motivasyona sahipti.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise, “Başkan Trump, dünyada çatışmaları sonlandırmak için nasıl çalışıyorsa, ülke içinde de şiddeti bastırmak için çabalıyor. Hem ülke içinde hem dışında barış sağlanıyor” açıklamasında bulundu.

"KAOS ONUN SİYASETİNİN BİR PARÇASI"

Princeton Üniversitesi’nden tarih profesörü Julian E. Zelizer, Trump’ın başarılarını genellikle kendi elleriyle gölgelediğini söyledi.

Zelizer, “İyi haberleri bile kendi davranışlarıyla bastırıyor. Düşmanlarını hedef almaktan ya da tansiyonu yükseltmekten kendini alamıyor. Kaosun kendisine fayda sağladığına inanıyor.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN DEĞİŞKEN TUTUMU



Trump yönetimi, Ortadoğu’da barış için çabaladığını söylerken içeride askeri müdahalelere, sert söylemlere ve toplu işten çıkarmalara yöneliyor.

Uzmanlara göre bu, Trump’ın kendine özgü siyaset tarzı: dışarıda barış, içeride kavgayla kontrol.