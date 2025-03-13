Trump'ın ikinci dönemi hızlı başladı: 50 günde neler yaptı?

ABD Başkanı Donald Trump Başkanlık koltuğunda 50 günü geride bıraktı.



Trump koltuktaki ilk 50 gününde nerdeyse her gün manşetleri süsleyecek kararlar aldı, açıklamalar yaptı. İLK HAMLE: PARİS ANLAŞMASI VE DSÖ'DEN ÇIKIŞ Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün, Trump’ın imzaladığı ilk kararnamelerden biri Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılma oldu. ABD’nin uluslararası harcamalarını azaltma hedefi doğrultusunda bu adımı attığını belirten Trump, 50 milyar dolarlık bütçeye sahip Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı da feshetti.



MUSK'A BAKANLIK GÖREVİ Trump, seçim vaatlerinden biri olan Verimlilik Bakanlığı’nı hayata geçirerek başına ünlü iş insanı Elon Musk’ı getirdi. Ancak seçimle gelmemiş bir ismin bakanlık koltuğuna oturması tartışmalara neden oldu. Musk yönetiminde başlayan reform süreci kapsamında binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.



ABD'NİN YENİ HEDEFLERİ: PANAMA KANALI VE GRÖNLAND Trump, daha başkan olmadan önce ABD için stratejik öneme sahip olduğunu savunduğu Panama Kanalı ve Danimarka’ya bağlı Grönland’ın kontrol altına alınması gerektiğini söylemişti. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da bu söylemini yineleyen Trump, askeri güç kullanma seçeneğinin dahi masada olduğunu belirtti.

"KANADA 51. EYALET OLMALI" Trump’ın ikinci döneminde dikkat çeken bir diğer açıklaması ise Kanada hakkındaki görüşleri oldu. Başkan, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunarak, Kanada Başbakanı’ndan "vali" olarak bahsetmeye başladı. Bu ifadeler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilime yol açtı. MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ ABD Başkanı, aldığı bir diğer şaşırtıcı kararla Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi. ABD’deki resmi kurumlar da artık bu yeni ismi kullanmaya başladı.

