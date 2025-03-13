Trump'ın ikinci dönemi hızlı başladı: 50 günde neler yaptı?
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci döneminin ilk 50 gününü geride bıraktı. İlk günden itibaren imzaladığı kararnameler ve yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken Trump, ikinci dönemde daha agresif bir politika izliyor. Peki, Trump’ın başkanlığındaki ilk 50 günde neler yaşandı?
ABD Başkanı Donald Trump Başkanlık koltuğunda 50 günü geride bıraktı.
Trump koltuktaki ilk 50 gününde nerdeyse her gün manşetleri süsleyecek kararlar aldı, açıklamalar yaptı.
İLK HAMLE: PARİS ANLAŞMASI VE DSÖ'DEN ÇIKIŞ
Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün, Trump’ın imzaladığı ilk kararnamelerden biri Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılma oldu. ABD’nin uluslararası harcamalarını azaltma hedefi doğrultusunda bu adımı attığını belirten Trump, 50 milyar dolarlık bütçeye sahip Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı da feshetti.
MUSK'A BAKANLIK GÖREVİ
Trump, seçim vaatlerinden biri olan Verimlilik Bakanlığı’nı hayata geçirerek başına ünlü iş insanı Elon Musk’ı getirdi. Ancak seçimle gelmemiş bir ismin bakanlık koltuğuna oturması tartışmalara neden oldu. Musk yönetiminde başlayan reform süreci kapsamında binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.
ABD'NİN YENİ HEDEFLERİ: PANAMA KANALI VE GRÖNLAND
Trump, daha başkan olmadan önce ABD için stratejik öneme sahip olduğunu savunduğu Panama Kanalı ve Danimarka’ya bağlı Grönland’ın kontrol altına alınması gerektiğini söylemişti. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da bu söylemini yineleyen Trump, askeri güç kullanma seçeneğinin dahi masada olduğunu belirtti.
"KANADA 51. EYALET OLMALI"
Trump’ın ikinci döneminde dikkat çeken bir diğer açıklaması ise Kanada hakkındaki görüşleri oldu. Başkan, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunarak, Kanada Başbakanı’ndan "vali" olarak bahsetmeye başladı. Bu ifadeler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilime yol açtı.
MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
ABD Başkanı, aldığı bir diğer şaşırtıcı kararla Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi. ABD’deki resmi kurumlar da artık bu yeni ismi kullanmaya başladı.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA GERİ ADIM
Joe Biden döneminde ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek Trump döneminde değişime uğradı. Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kameralar karşısında sert bir dille eleştirdi ve ardından Ukrayna’ya yönelik silah yardımlarını kesti. Trump, bu hamlesini savaşın sona ermesini hızlandırmak olarak açıklasa da uzmanlar bu planın gerçekçi olmadığını savunuyor.
GAZZE SÖYLEMLERİ, İSRAİL'LE YAKINLAŞMA
Göreve gelmeden önce Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmaması halinde "sorumlulara cehennemi yaşatacağını" söyleyen Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bir gün önce, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşması duyuruldu. Başkan olduktan sonra Beyaz Saray’da ağırladığı ilk lider İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu oldu. Görüşmede, Trump’ın "Gazze’yi Orta Doğu’nun Rivierası’na dönüştüreceğiz" dediği öğrenildi.
NATO'YA MESAJ
Trump’ın ikinci dönemi en çok Avrupa’daki dengeleri sarstı. Washington yönetimi, Avrupa’nın kendi güvenliği için tüm sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamaların ardından Brüksel’de olağanüstü toplanan AB liderleri, silahlanma konusunda yeni adımlar atma kararı aldı.
Trump yönetimi, gümrük vergilerini artırarak pek çok ülkeyle ticari gerilimleri tırmandırdı. ABD’nin attığı bu adımların küresel ticaret dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu.
Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk 50 gününde attığı bu adımlar, önümüzdeki süreçte küresel dengelerde nasıl değişimlere yol açacak? Dünya, Trump’ın agresif politikalarının etkilerini yakından takip ediyor.
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