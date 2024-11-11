Trump'ın ikinci dönemi intikam dalgası getirecek mi?

ABD'nin 47. başkanı seçildiği gece Donald Trump, "birleşmenin zamanı geldi" ve "geçtiğimiz dört yılın bölünmelerini geride bıraktık" dedi.



Kendisini kızdıranları, geri kazandığı güçle tehdit etmeye başlaması ise sadece 55 saat sürdü.

ÇOK DAHA ÖFKELİ BİR TRUMP DÖNEMİ



İlk zaferinden sekiz yıl sonra Trump, Beyaz Saray'a daha öfkeli, daha küskün, daha kırgın ve intikamdan daha açık bir şekilde bahsederek geri dönüyor.



Servetinin başlıca kaynağı haline gelen sosyal medya platformunun hisselerini satabileceği yönündeki "sahte ve asılsız söylentiler" karşısında sinirlenen Trump, bu tür spekülasyonları yayanların "uygun makamlar tarafından derhal soruşturulmasını" talep etti.



Bunu veya muhalifleri kovuşturma tehdidini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz belirsiz. Trump, bazen hiçbir sonuç alamadan saldırıyor.

İNTİKAMA ADANMIŞ BİR SEÇİM KAMPANYASI



Seçilmiş başkan, kampanya döneminin çoğunu, kendisine haksızlık yapıldığına inandığı tüm yollar için "intikam" almaya odaklanarak geçirdi.



Müttefikleri ve muhalifleri, ocak ayında tekrar göreve başladıktan sonra bir intikam dalgası beklemeye başladı.



Başkan Biden veya Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi en büyük isimlerin peşine düşmeyebilir, ancak destekçileri onun en azından seçtiği hedeflerden bazılarını takip etmesini bekliyor.

"O BİR GÖZE GÖZ İNSANI"



Trump'ın ofisi, kampanya vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.



Ancak bazı danışmanlar, bunu yaparsa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyor. Amerikan New York Times gazetesine göre Trump, affedip unutmaya inanmıyor. O, bir göze bir göz insanı ve son dört yıldır başına gelenler yüzünden öfkeli.