Trump'ın ilk kararnamesi için son söz Yüksek Mahkeme'de

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk gününde imzaladığı doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlama kararnamesine ilişkin tartışma sürüyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ABD vatandaşlığını zorlaştırmak için aldığı karara ilişkin davaya bakacağını duyurdu. Sürecin ilkbaharda başlayacağı belirtildi.

Buna göre Yüksek Mahkeme, Trump'ın "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran Başkanlık Kararnamesi'nin anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek. Mahkemenin yaz başında kesin kararını vermesi bekleniyor.

Donald Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 günü imzaladığı kararnamede, ABD'de yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacağı belirtiliyordu. Trump'ın 18. yüzyıldan kalan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı barış zamanında uygulamak istemesine dayanan düzenlemesinin mahkemeye taşınmasının ardından hukuki süreç, Yüksek Mahkemeye kadar ulaşmıştı.

Yüksek Mahkeme, nisanda Trump’ın yürütme emrine karşı ülke çapında “genel” ihtiyati tedbir kararı veren Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki 3 alt mahkeme yargıcına odaklanan birleştirilmiş davaları görüşmeyi de kabul etmişti.