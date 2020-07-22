Trump'ın ilk sanal bağış kampanyası: 20 milyon dolar topladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine kısa bir süre kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal ortamda bağış kampanyası düzenlendi.



Yaklaşık 300 bin Trump destekçisinin para bağışı yaptığı kampanyada 20 milyon dolar toplandı.

ABD Başkanı en çok para bağışlayan kişiyle Zoom'da görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

KAMPANYA YÖNETİCİSİNİ KOVMUŞTU



Trump'ın Haziran ayında Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaptığı mitingde beklenen katılım sağlanamıştı.

Hezimet olarak değerlendirilen mitingin ardından kampanya yöneticisi Brad Parscale, Trump ailesinin eleştirilerine maruz kaldı.



Temmuz ortası anketleri ABD Başkanı'nı 15 puan geride gösterince Trump, kampanya yöneticisi Parscale'in görevine son verdi.



Haziran rakamlarına göre Biden 63 milyon dolar bağış toplarken ABD Başkanı 55 milyonda kaldı.

Her iki aday da partileri tarafından resmen açıklanmadı. Ağustos ayında Cumhuriyetçilerin ve Demokratların adaylarını açıklaması bekleniyor.



ABD Başkanı Trump, 2016 seçimlerinde 165 milyon dolar bağış alırken rakibi Clinton 370 milyon dolar toplamıştı.

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