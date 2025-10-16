Trump'ın işten çıkarma kararına yargı engeli

Bütçe krizi nedeniyle hükümetin kapanmasının ardından ABD'deki tartışmalar sürüyor.

San Francisco Bölge Yargıcı Illston, federal kurumların 10 Ekim'de federal hükümetin yükünü azaltmayı amaçlayan işten çıkarma bildirimleri yayınlamaya başlamasının ardından, bu uygulamayı geçici olarak durduracak bir karar aldı. Hükümeti "verdiği kararları iyice değerlendirmeden hareket etmekle" eleştiren Illston açıklamasında, "Bu programların çoğunda hazırız, nişan alıyoruz, ateş ediyoruz. Bunun bir insani bedeli var ve bu tolere edilemeyecek bir bedel." ifadelerine yer verdi.

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı. ABD hükümeti ise 8 federal kurumdan 4 bin 100'den fazla çalışanı işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

ABD Kamu Çalışanları Federasyonu ve federal işçi sendikaları, Illston'dan yönetimin yeni işten çıkarma bildirimleri yayınlamasını ve halihazırda çıkarılma kararı verilmiş olanların işlemini iptal edecek geçici bir yasaklama emri talep etmişti.

ABD'DE HÜKÜMETİN KAPANMASI NEDİR?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aradaki farkın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. "Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.