Haber Beyaz Saray'dan Amerikan donanması yetkililerine hitaben yazılmış bir elektronik posta mesajına dayandırıldı.
Elektronik postada, ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Wasp uçak gemisindeki konuşması sırasında "USS McCain"in gözden uzak tutulması isteniyor.
Talebin ABD Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan'e da iletildiği iddia edildi.
"Gemi personeline bir gün izin verilmesinin istendiğini" yazan Wall Street Journal gazetesi, geminin isminin de bir branda ile kapatıldığı fotoğrafı paylaştı.
Beyaz Saray ve ABD Başkanı Donald Trump iddiaları yalanladı. Donald Trump'a yönelik sert eleştirileri ile tanınan Cumhuriyetçi senatör John McCain geçen yıl ağustos ayında hayatını kaybetmişti.
Trump'ın "John McCain ismine alerjisi var" iddiası
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya gezisi "gemi saklama skandalına" sahne oldu. ABD medyası geçen yıl hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör John McCain'in adını taşıyan savaş gemisinin başkan Trump'ın görmemesi için uzak tutulmaya çalışıldığını yazdı.
Haber Beyaz Saray'dan Amerikan donanması yetkililerine hitaben yazılmış bir elektronik posta mesajına dayandırıldı.