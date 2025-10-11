Trump'ın kalp yaşı 65 çıktı

BACAĞINDAKİ ŞİŞLİK VE MORLUK İDDİALARI



Temmuz ayında Trump’ın bacaklarında şişlik ve sağ elinde morarma görülmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı.



Uzmanlar, bu durumun 70 yaş üstü kişilerde sık görülen “kronik venöz yetmezlik” kaynaklı olduğunu ve elindeki morluğun “el sıkışma ve aspirin kullanımına bağlı doku tahrişi” olduğunu belirtmişti.



Beyaz Saray, o tarihten bu yana Trump’ın sağlık durumuna ilişkin kaygıları “önemsiz” olarak nitelendiriyor.



BIDEN KARŞILAŞTIRMASI VE SAĞLIK KRİZİ



Trump’ın sağlık raporu, selefi Joe Biden’ın geçen yıl yaşını ve görev yeterliliğini gerekçe göstererek yeniden adaylıktan çekilmesinin ardından dikkatle inceleniyor. Trump, seçim kampanyası süresince kendisini “daha genç ve dinç” bir lider olarak tanıtmıştı.



Trump’ın sağlık durumu geçmişte de tartışma yaratmıştı. İlk görev döneminde COVID-19’a yakalandığında Beyaz Saray çelişkili açıklamalar yapmış, hastalığın ciddiyeti uzun süre gizli tutulmuştu.