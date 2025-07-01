Trump'ın kararı 5 yılda 14 milyon ölüme neden olabilir

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Lancet'te Amerikan yönetiminin dış yardımlarını kesmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlara ilişkin bir çalışma yayınlandı.

Buna göre Amerikan Dış Yardımlarının kesilmesi nedeniyle 14 milyon kişi hayatını kaybedebilir.

MUSK GÖREVE GELDİ, YARDIMLAR KESİLDİ

Amerikan Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdi.



O güne kadar Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı küresel insani yardım fonunun yüzde 40'ını karşılıyordu.



Musk bu yardımları "Yardım Ajansını odun öğütücüsünden geçirdik" sözleriyle sonlandırdı.

20 YILLIK İLERLEME TERSİNE DÖNECEK

Lancet'teki çalışmanın ortak yazarlarından ve Barseona Küresel Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacı Davide Rasella'ya göre, savunmasız nüfuslarda sağlık alanında son yirmi yılda kaydedilen ilerleme yardımların kesilmesiyle tersine dönebilir.

91 MİLYON ÖLÜM ENGELLENDİ

Uluslararası araştırmacıların elde ettiği veriler ise 2001 ve 2021 arasında önlenen ölüm sayılarına ışık tutuyor.



133 ülkeden alınan veriler, Amerikan yardımlarının bu yıllar arasında 91 milyon kişinin ölümüne engel olduğunu ortaya koyuyor.

5 YILDA 14 MİLYON KİŞİ ÖLECEK

Yapılan projeksiyonlarda bu kesintiler 2030 yılına kadar 14 milyondan fazla önlenebilir ölüme yol açabilir. Bu ölümlerin 4 buçuk milyonunun 5 yaş altı çocuk olacağı vurgulanıyor.

Çalışmada, Amerikan yardımı alan ülkelerde HIV ve AIDS kaynaklı ölümler, destek almayan ülkelere kıyasla yüzde 65 az olduğu bilgisi yer aldı.

Amerikan yönetiminin kesinti kararından da sonra Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık da aynı çizgide ilerledi.