Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamayla küçük kardeşi Robert Trump'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Açıklamada, "Ağabeyim Robert'ın bu gece huzur içinde vefat ettiğini üzülerek paylaşıyorum. O sadece kardeşim değil, en iyi arkadaşımdı. Hatırası sonsuza dek kalbimde yaşayacak" ifadeleri yer aldı.



71 yaşındaki Robert Trump geçtiğimiz gün New York'ta hastaneye kaldırılmıştı. Bunun üzerine ABD Başkan Donald Trump, New Jersey'deki programı öncesinde hastaneyi ziyaret etmişti.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.