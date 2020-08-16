Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump 71 yaşında hayatını kaybetti. Robert Trump'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı ancak yıllardır sağlık sorunlarıyla uğraştığı belirtildi.

NTV Haber 16.08.2020 - 05:56 | Son Güncelleme : 16.08.2020 - 07:14

Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamayla küçük kardeşi Robert Trump'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ağabeyim Robert'ın bu gece huzur içinde vefat ettiğini üzülerek paylaşıyorum. O sadece kardeşim değil, en iyi arkadaşımdı. Hatırası sonsuza dek kalbimde yaşayacak" ifadeleri yer aldı.

71 yaşındaki Robert Trump geçtiğimiz gün New York'ta hastaneye kaldırılmıştı. Bunun üzerine ABD Başkan Donald Trump, New Jersey'deki programı öncesinde hastaneyi ziyaret etmişti.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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