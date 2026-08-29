Trump'ın konuşmalarıyla bahis oynamıştı. Cezası belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump 'ın uzun yıllardır teleprompter operatörlüğünü yapan Beyaz Saray çalışanı Gabriel Perez, başkanın konuşmalarından edindiği bilgileri tahmin piyasalarında kullanarak 107 bin dolardan fazla kazanç sağladı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Perez hakkındaki “içeriden bilgi” soruşturmasının uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Buna göre Perez, 65 bin dolar para cezası ödeyecek ve işlemlerden elde ettiği 107 bin dolarlık kazancı iade edecek.

Perez'in ABD hükümetine karşı “güven ve gizlilik yükümlülüğü” bulunduğu ve bu yükümlülükleri ihlal ettiği de belirttildi.

TRUMP'IN KONUŞMALARINI ÖNCEDEN GÖRÜYORDU

Perez yaklaşık 10 yıldır Trump ile birlikte çalışıyor ve seyahat ediyordu. Başkanın konuşma metinlerine erişimi bulunan az sayıdaki çalışandan biri olan Perez, çoğu zaman Trump kürsüye çıkmadan önce konuşmasını gören son kişiler arasındaydı.

Soruşturmaya göre Perez, bu erişimini Kalshi adlı tahmin piyasası platformunda para kazanmak için kullandı.

Platformdaki “mention markets” olarak bilinen piyasalarda kullanıcılar, önemli isimlerin halka açık konuşmalarda hangi kelime veya ifadeleri kullanacağı üzerine para yatırabiliyor.

49 İŞLEMİN 39'UNU KAZANDI

Perez, Trump'ın bu yılki Birliğin Durumu konuşması, Ulusal Dua Kahvaltısı, bir Onur Madalyası töreni, mitingler ve çeşitli etkinliklerde yapacağı konuşmalar üzerine işlem yaptı.

Perez toplam 49 işlem gerçekleştirdi ve bunların 39'undan kazanç sağladı. Bu işlemler sonucunda elde ettiği toplam kazanç 107 bin doları aştı.

Perez'in kişisel mali çıkarı için “kamuya açık olmayan bilgileri” ve görevi nedeniyle edindiği materyalleri kullandığı belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Perez, soruşturmacılarla gönüllü olarak yaptığı görüşmede işlemlerini konuşma metinlerini incelerken öğrendiği gizli bilgilere dayanarak gerçekleştirdiğini kabul etti.

Yetkililer, Perez'in soruşturmayla “örnek düzeyde işbirliği” yaptığını ve bu nedenle 65 bin dolarlık cezada önemli ölçüde indirim uygulandığını açıkladı.

Beyaz Saray, Trump'ın Perez'in yaptıklarını “açıkça utanç verici” olarak değerlendirdiğini ve soruşturma boyunca çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını açıklamıştı.

KALSHI YAKALADI, ÜÇ YIL YASAKLADI

Perez'in işlemlerini tespit eden ise bahis yaptığı Kalshi oldu.

Şirketin yaptırım biriminin başındaki Bobby DeNault, Perez'in yasaklı işlem faaliyetlerinin şirket tarafından tespit edilerek yetkili kuruma bildirildiğini açıkladı.

DeNault, “Kim olduğunuz önemli değil. Kurallarımızı veya federal yasaları ihlal ederseniz sonuçlarına katlanırsınız.” dedi.

Kalshi ayrıca Perez'in platformda işlem yapmasını üç yıl süreyle yasakladı.

“CEZA ÇOK DÜŞÜK”

65 bin dolarlık para cezası ise eleştirilere neden oldu.

Uzmanlar, soruşturmalarda işbirliği yapan kişilere indirim uygulanmasının anlaşılır olduğunu ancak olayın Beyaz Saray'da gerçekleşmesinin önemine dikkat çekti.

Perez hakkındaki dosya, bir Beyaz Saray çalışanının tahmin piyasalarında içeriden bilgi kullanarak işlem yapmakla suçlandığı bilinen ilk vaka olarak kayıtlara geçti.