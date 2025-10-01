Trump'ın kovulmasını istediği Cook görevine devam edecek

ABD Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin kararına göre, Başkan Donald Trump'ın, Lisa Cook'u görevden alma girişimine dair süren davada duruşma tarihi belirlendi.



Trump yönetiminin Cook'un derhal kovulması talebiyle ilgili argümanlarını ocak ayında dinlemeye karar veren Yüksek Mahkeme, Cook'un bu sürede görevde kalmasına izin vermiş oldu.



COOK KARŞI DAVA AÇMIŞTI



ABD Başkanı Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.



İlgili yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir Fed yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirten Trump, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.



Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.



Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, Cook'un kovulmasını geçici olarak engellemişti.



Trump yönetimi ise bu karara itiraz etmiş, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.



Temyiz Mahkemesinden de ret alan Trump yönetimi, son olarak davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımış ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulmasını istemişti.

