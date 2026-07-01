Trump’ın kripto gelirleri 1,4 milyar doları aştı

OGE, Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı.

Raporda, Trump'ın hükümet dışındaki pozisyonları da yer alırken çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık görevleri listelendi.

Başkan Trump'ın eşi Melania Trump'ın da mal varlıklarının bildirildiği raporda, "Melania" adlı kitap ve film projeleri ile NFT satışlarından sağlanan telif hakları ve net gelirler detaylandırıldı.

Bildirimde Trump’ın, kendisi ve oğullarının kurucuları arasında yer aldığı kripto girişimi World Liberty Financial’dan 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği görüldü. Trump ayrıca $TRUMP adlı ''meme coin'' satışından 635 milyon dolar daha gelir bildirdi.

Başkan, çeşitli medya şirketleriyle yapılan uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini ve şirketinin adını yurt dışındaki gayrimenkul geliştiricilerine lisanslamasından da milyonlarca dolar kazandığını bildirdi.

Raporun en uzun bölümünde ise Trump'ın farklı yatırım hesapları altında tutulan binlerce kalemde finansal varlığı yer aldı.

Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahvili ile borsa yatırım fonu bulunduğu görüldü.

Tablolarda, Trump'ın yatırım pozisyonları ve bu yatırımlardan elde edilen temettü, sermaye kazancı ve faiz gelirleri, net tutarlar yerine geniş değer aralıklarıyla gösterildi.

OGE ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 17 sayfadan oluşan yıllık mali beyan raporunu da yayımladı.

Vance'in raporunda, kitabından, kurucusu olduğu Narya Capital firmasından, yönetici ortak olarak görev yaptığı Rise of the Rest Seed Fund'dan elde ettiği kazançlar ve değeri 250 bin ile 500 bin dolar arasında değişen bitcoin varlıkları ayrıntılı olarak yer aldı.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan hükümet yetkilileri, mal varlıklarını OGE'ye rapor ediyor.