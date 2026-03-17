Trump'ın Küba planı: Özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm...

İran Savaşı üçüncü haftasına girerken, ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Küba'yı hedef aldı. Ağırlaştırılan petrol ambargosu nedeniyle zor günler geçiren Küba'ya ilişkin konuşan Trump, tehdidin dozunu artırdı. Beyaz Saray'daki imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Küba… güzel bir ada. Havası harika. Küba’yı almak benim için bir onur olacak. Onu özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm… Ama isterseniz gerçeği söyleyeyim: Onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum.” dedi.

ABD Başkanı Trump'ın ayrıca petrol ambargosunun sona ermesi için Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in istifasını şart koştu. İddia New York Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere göre, Washington ve Havana ancak Canel istifa ederse masaya oturacak. Görüşmede Küba'da enerji krizine, elektrik kesintilerine yol açan ve Trump'ın 30 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle sıkılaşan 65 yıllık ambargo müzakere edilecek. Yetkililer ayrıca, Küba'da sosyalist yönetimin değişmesi için ülkeye baskı yapılmayacağını da dile getirdi.

TORUN CASTRO İDDİASI

Bir diğer iddia da Küba'nın kurucusu Fidel Castro'nun ailesine yönelik. Buna göre ABD, Castro ailesine de baskı yapmayacak. Gazeteye göre, Trump yönetiminin Diaz Canel'i devirmek isteme sebebi, yapılacak seçimlerde Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Castro'ya destek vermek.