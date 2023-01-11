Trump'ın mali sorumlusuna hapis cezası: Suçu Trump'ın vergilerini kaçırmak

New York’ta yapılan duruşmada, Yargıç Juan Merchan, Allen Weisselberg’i Trump şirketinde 10 yıldan fazla süren vergi usulsüzlüklerindeki rolü nedeniyle 5 ay hapse mahkum etti.



Yargıç Merchan, mahkemede, Weisselberg’in yargılama başlamadan önce savcılarla yaptığı 5 ay hapis cezası karşılığı tanıklık yapma anlaşmasına dikkati çekerek, “Eğer bu anlaşma olmasaydı, yargılama sırasında ortaya çıkan delillere göre çok daha ağır ceza verirdim” ifadesini kullandı.



1970'lı yıllardan beri Trump şirketinde çalışan 75 yaşındaki Weisselberg, duruşma sonrası kelepçelenerek, cezasını çekmek üzere New York’taki Riker Island Hapishanesi'ne götürüldü.

Adli uzmanlar, Weisselberg’in cezasının iyi halden dolayı üçte birinin indirilerek, parmaklıklar ardında yaklaşık 100 gün kalabileceğini belirtiyor.

Weisselberg, hapis cezası bittikten sonra ayrıca 5 yıl boyunca serbest denetim altında tutulacak.



Savcılarla savunma anlaşma yapmaması halinde Weisselberg’in 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyordu.



Weisselberg, 15 Ağustos 2022’de, yargılama sırasında doğru ifade vermesi karşılığında 5 ay hapis cezası alması ve yaklaşık 1,7 milyon dolar vergi borcunun tahsil edilmesi konusunda savcılarla anlaşmaya varmıştı.



TRUMP ŞİRKETİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI DAVASI



Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, 2018'den bu yana Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, kayıt dışı ikramiyeler, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konular üzerinde inceleme başlatmıştı.



Başsavcılık, 2 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturmuştu.



Suçlananlar arasında bulunan Trump Organization şirketinin mali işler üst yöneticisi Allen Weisselberg, önce savcılarla Donald Trump'a karşı işbirliği yapmayı reddetmiş ancak daha sonra kabul ettiği savunma anlaşmasının bir parçası olarak Trump Organization şirketindeki vergi kaçırma işlemlerindeki rolünü itiraf etmişti.

New York Federal Mahkemesi'nde 31 Ekim’de başlanan yargılama sonunda, jüri 7 Aralık 2022’de, Trump Organization'u, vergi kaçakçılığı ile ilgili yöneltilen 17 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulmuştu.



Davayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “15 yıllık bir dolandırıcılık planına dahil olmanın yanı sıra komplo, cezai vergi dolandırıcılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat suçlamalarını içeren bu karar, eski Başkan Trump'ın şirketlerinin ilk kez cezai mahkumiyetine işaret ediyor” ifadelerini kullanmıştı.



Trump ise yaptığı açıklamada, "karardan hayal kırıklığına uğradığını ve temyize gideceğini" belirtmişti.