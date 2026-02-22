Trump'ın malikanesine girmeye çalışan kişiyi Gizli Servis vurdu
22.02.2026 17:08
Son Güncelleme: 22.02.2026 17:09
Reuters
ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki malikanesine girmeye çalışan bir kişi Gizli Servis vurarak öldürdü.
ABD Gizli Servis'i ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesine yasa dışı girmeye çalışan bir kişiyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.
Trump'ın malikanesine girmeye çalışan kişinin 20'li yaşlarda bir erkek olduğu belirtilirken kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yetkililer soruşturma başlatırken ABD Başkanı Donald Trump'ın olay sırasında başkent Washington'da olduğu belirtildi.