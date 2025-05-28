Trump'ın medya şirketi 2,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alacak

Trump Media & Technology Group, salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıyla toplamda 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satışı için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Toplanan fonların önemli bir bölümü, şirketin Bitcoin hazinesini oluşturmak için kullanılacak.



Trump Media, sosyal medya platformu Truth Social başta olmak üzere çeşitli dijital hizmetler sunuyor. Şirket, kripto varlıklarını güvenli biçimde saklamak için Crypto.com ve Anchorage Digital gibi önde gelen kripto bankacılığı platformlarıyla iş birliği yapacağını açıkladı.



"SAVUNMA HATTININ MÜCEVHERİ"

Şirketin CEO’su Devin Nunes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bitcoin’i finansal özgürlüğün zirvesi olarak görüyoruz ve artık Trump Media da kripto paraları varlık portföyünün kritik bir parçası haline getiriyor” dedi. Nunes, bu yatırımı “şirketimizin finansal kurumlar tarafından maruz bırakıldığı taciz ve ayrımcılığa karşı savunma hattının mücevheri” olarak nitelendirdi.

Bu gelişme, Donald Trump’ın birkaç ay önce duyurduğu federal kripto rezervi planının ardından geldi. Trump yönetimi, son dönemde kripto para endüstrisiyle yakın ilişkiler kurarken, Coinbase, Kraken ve Robinhood gibi büyük platformlara yönelik ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yürüttüğü bazı davaların ve soruşturmaların düşürülmesi de dikkat çekti.



Yılın başında Trump Media, fintech sektörüne yönelik yeni bir alt şirket olan Truth.fi'ı kurduğunu duyurmuştu. Ayrıca Trump ailesi, World Liberty Financial adlı bir kripto girişiminin de arkasında yer alıyor.

Bu girişimin topladığı milyonlarca dolarlık anlaşmalar, The New York Times tarafından “özel girişim ile devlet politikası arasındaki sınırları ortadan kaldıran” bir örnek olarak değerlendiriliyor.