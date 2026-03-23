Trump'ın mesajı piyasaları salladı, petrol fiyatları düşmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı paylaşım piyasaları salladı. Trump'ın İran ile görüşmeler yürütüldüğünü ve bu görüşmelerin savaşı sonlandırabileceğine dair verimli geçtiğini söylemesiyle beraber küresel petrol fiyatları sert bir düşüş yaşadı.

Gün içinde 114 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’den fazla değer kaybederek 99 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü yüzde 8 düşüşle 90 dolara indi. ABD'nin 2 yıllık hazine tahvillerinin getirisi de 8 baz puan, 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi de 7 baz puan düştü.

Wall Street'te mesai saatinin başlamasına yakın gelen Trump'ın açıklaması hemen olumlu karşılanarak vadeli işlemlerde değerleri yüzde 2'den fazla yükseltti. Avrupa'nın STOXX 600 endeksi ve değerli metaller de pozitif yönde seyretmeye başladı.

Bazı uzmanlara göre Trump'ın erteleme mesajı ve Tahran ile “verimli görüşmeler”, ABD Başkanı'nın geçen günkü tehditlerinin yarattığı kaybı telafi etti.

Wall Street'in korku göstergesi olan CBOE Volatilite Endeksi de iki hafta önce en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçti ve son olarak 3,99 puan düşüşle 22,79 seviyesinde işlem gördü.

Özellikle petrol fiyatlarındaki sert düşüşün, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un “bu kriz 70'lerdeki iki krizin toplamından daha büyük” açıklamasının ardından gelmesinin piyasalara bir nebze de olsa rahat nefes aldırdığı belirtiliyor.

Birol, küresel ekonominin can damarı olan petrol, gaz ve gübre ticaretinin sekteye uğradığını vurgulamış ve asıl çözümün Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması olduğunu belirtmişti.