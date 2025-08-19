Trump'ın mikrofonu açık kaldı: Putin'le ilgili konuşurken yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve yedi Avrupalı liderle birlikte Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve sırasında mikrofon, Trump'ın bir konuşmasını yakaladı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, Doğu Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fısıldayarak, “Bence o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir anlaşma yapmak istiyor. Bence benim için bir anlaşma yapmak istiyor, anlıyor musun? Kulağa ne kadar çılgınca gelse de” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Macron için, "Onu en başından beri sevdim, şimdi daha da çok seviyorum. Bu iyi, bu alışılmadık" ifadelerini kullandı.

Trump'ın danışmanı Steve Witkoff, pazar günü CNN'in “State of the Union” programının sunucusu Jake Tapper'a verdiği demeçte, “Bir tür anlaşmaya vardık. ABD'nin (NATO) 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda, ki bu ilk kez duyduğumuz bir şey. Ruslar da bunu kabul etti” demişti.

"BÜYÜK BİR ADIM"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dün, Trump'ı anlaşma nedeniyle tebrik etti ve ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla birlikte bu tür bir destek sunmasının “büyük bir adım” olduğunu belirtti.

Rutte, “Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylemiş olmanız büyük bir adımdır, gerçekten bir dönüm noktasıdır ve her şeyi değiştirir. Bunun için teşekkür ederim” dedi. Ancak Avrupa liderlerinin Trump'ın başarısını kutladıkları haberi Moskova'ya ulaştığında, Kremlin Putin'in ABD başkanına verdiği sözü geri almaya çalıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ria Novosti haber ajansına, “Ukrayna'da NATO ülkelerinin katılımıyla bir askeri birliğin ortaya çıkmasını öngören her türlü senaryoyu kategorik olarak reddettiğimizi defalarca ifade ettiğimiz tutumumuzu yineliyoruz” dedi. Ancak Putin henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

"HERKES ÇOK MEMNUN"

Trump, Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Putin'i arayarak iki taraf arasında bir görüşme ayarlamaya başladığını ve bunun ardından ABD başkanının da katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda belirtti.

Trump gönderisinde, “Tekrar ediyorum, bu neredeyse dört yıldır süren bir savaş için çok iyi ve erken bir adımdı. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun” diye yazdı.