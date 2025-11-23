Trump'ın Müslüman Kardeşler kararı tartışma yaratacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, hem Washington’da hem de Orta Doğu’da uzun süredir tartışılan bir sürecin sonucu olarak görülüyor. Trump yönetimi, örgütün radikalleşme ve bölgesel istikrarsızlık yarattığı görüşünü paylaşıyor.

Açıklama, Texas Valisi Greg Abbott’ın Müslüman Kardeşler ve ABD’deki İslami kuruluşlardan CAIR’i terör örgütü olarak sınıflandırma niyetinin ardından geldi. Abbott, bu kuruluşları şiddet, tehdit ve İslamcı hukukun zorla dayatılmasını amaçlamakla suçladı.

Ayrıca Kongre’de hem Cumhuriyetçiler hem de bazı Demokrat üyeler, Dışişleri Bakanlığı’na resmî terör listesi talebi için baskı yapıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sürecin karmaşıklık nedeniyle uzun sürdüğünü, ancak ilerlediğini söylemişti.

Müslüman Kardeşler 1928’de Mısır’da kuruldu. Örgüt şu anda bazı ülkelerde siyasi parti kimliğiyle faaliyet gösterse de “terör örgütü” olarak tanımlayan ülkeler de bulunuyor.