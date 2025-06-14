Trump'ın Netanyahu'ya "Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceğini" teklif ettiği iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceği" teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Walla haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Netanyahu'yla son birkaç hafta içinde yaptığı telefon görüşmelerinde Fordo Nükleer Tesisi'ni ABD'nin vurmasını teklif ettiği öne sürüldü.
Haberde, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisi'ni başarılı şekilde hedef almak için özel mühimmatlara veya ciddi ölçüde ABD yardımına ihtiyacının olacağı aktarıldı.
Kum eyaletindeki bir dağın derinliklerinde bulunan nükleer tesisin İsrail hava saldırılarından sağlam çıkması halinde İran'ın nükleer altyapısını koruyacağı ve Tahran'ın nükleer programını bu tesiste sürdüreceğinin altı çizildi.
Haberde, Beyaz Saray'ın söz konusu iddiayı yalanladığı aktarıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Binyamin Netanyahu
- İsrail İran Savaşı