Trump'ın nihai azil oylaması çarşamba gün yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinde yargılamanın 10'uncu günü, kritik bir oylamaya sahne oldu.



Senato Genel Kurulu'nda 4 saat süren kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada, mahkemeye yeni tanık çağrılması ve yeni deliller sunulmasını öngören madde oylandı. Tanık çağrılması 49'a karşı 51 senatörün "hayır" oyuyla kabul edilmedi.



Donald Trump'a yönelik nihai azil oylamasının ise çarşamba günü Türkiye saatiyle gece 12.00'de yapılacağı açıklandı.



ABD Başkanı Donald Trump'a "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları yöneltiliyor.

