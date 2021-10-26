Trump'ın oğlu Alec Baldwin'i hedef aldı

Dünya, ünlü oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümü konuşuyor. Trump ailesiyse, Baldwin'in büyük ilgi çeken Donald Trump parodisini unutamamışa benziyor.



ABD eski Başkanı'n'ın oğlu Donald Trump Jr. talihsiz olayı fırsata çevirdi. Sahip olduğu online mağazada bir tişörtü satışa çıkardı. Tişörtte “Silahlar insanları öldürmez; Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor.



28 dolardan satılan tişörte sosyal medyada tepki gösterenler oldu. Bazı kullanıcılar, Donald Trump Jr'ı bir kadının ölümü üzerinden kar elde etmekle suçladı. Kimileri de, öldürülen görüntü yönetmeninin ailesine, Trump aleyhine dava açma çağrısı yaptı.



Alec Baldwin'in Donald Trump taklidi yaptığı Saturday Night Live, ABD'de uzun yıllardır yayınlanan ve yüksek reytinglere sahip bir program.



Ancak Baldwin'in taklitleri, eski Başkan'ın hoşuna gitmiyordu.



Trump, programı Twitter hesabı üzerinden sürekli eleştiriyor; Baldwin'e de sert sözlerle tepki gösteriyordu.



Emmy ödüllü oyuncu Baldwin de Trump taklidinin kendisi için “ızdırap verici” olduğunu söylemişti.