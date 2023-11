Trump'ın oğlu Trump Jr. emlak dolandırıcılığı davasında ifade verdi

Trump Jr, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde dün görülen duruşmaya kardeşi Eric Trump ile geldi.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık sandalyesine oturan Trump Jr., New York Başsavcı Yardımcısı Colleen Faherty’nin sorularını cevapladı.



Trump Jr, davanın temelini oluşturan muhasebe raporları hakkındaki sorulara, şirketin muhasebe işleri konusunda kendisinin fazla bilgisi olmadığını söyleyerek, "Bu hususları muhasebecilerimize bırakıyorum. Onların fikir ve değerlendirmelerine güvenip karar veriyorum." şeklinde yanıt verdi.



Babası Donald Trump'ın başkan olup Beyaz Saray'a geçmesinin ardından Trump Organizasyonu'nda sahip olduğu rolleri ve sorumlulukları hakkında soruları cevaplayan Trump Jr, Faherty'nin "Başsavcının bu davadaki şikayeti hakkında bilginiz var mı?" sorusuna "Belirsiz bir şekilde, evet." diye cevap verdi.



TRUMP JR. İFADE VERMEYE DEVAM EDECEK



Donald Trump Jr’nin ifadesinin alınmasına bugün yerel saatle 10.00'da başlayacak duruşmada devam edilecek. Ardından kardeşi Eric Trump sanık sandalyesine oturacak. Eski Başkan Trump’ın 6 Kasım Pazartesi günü, kızı Ivanka Trump’ın da 8 Kasım’da ifade vermesi bekleniyor.



Öte yandan, Trump'ın kızı Ivanka'nın söz konusu 250 milyon dolarlık hukuki davada ifade vermemek için Yargıç Arthur Engoron’un talimatını temyize götürdüğü belirtildi.



Ivanka’nın avukatının, Trump Jr’nin dün ifade verdiği saatlerde, müvekkilinin 2017’den beri New York’ta yaşamadığını, dolayısıyla davada sanık olarak yargılanmasına gerek bulunmadığı gerekçesiyle Yargıç Enguron'un kararının gözden geçirilmesi için New York temyiz mahkemesine başvurduğu kaydedildi.



Söz konusu temyiz bildiriminin, haftaya ifade vermek için mahkemeye çıkması planlanan Ivanka Trump'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.



DAVANIN ARALIK ORTASINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR



Aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda Yargıç Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.



Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması nedeniyle yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.



2 Ekim’den bu yana New York mahkemesinde devam eden davanın aralık ortasına kadar sürmesi bekleniyor.



Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı Trump'ın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen defalarca katılması "sürpriz bir gelişme" olarak medyanın yoğun ilgisine neden olmuştu.



Hakkında açılan davaları "siyasi" olduğu gerekçesiyle eleştiren Trump, çocuklarının ifadeye çağırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıç için “Engoron, çocuklarımı rahat bırak. Sen hukuk mesleğinin yüz karasısın!" şeklinde ifadeler kullanmıştı.



TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.



"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.



Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.



Trump'ın avukatları da Engoron’un Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu hakkındaki kararına yönelik New York temyiz mahkemesine başvurmuştu.



Başvuruda, Yargıç Engoron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullandığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.