Trump'ın oğlu yaşadığından emin olmak için babasını aramış

ABD başkanı Donald Trump’ın öldüğüne dair sosyal medyada yayılan söylentiler, oğlu Donald Trump Jr.’ın açıklamalarıyla son buldu.

Trump Jr., babasını aradığını ve “hala hayatta olduğundan emin olmak istediğini” söyledi.

Newsmax’e konuşan 47 yaşındaki Trump Jr., X platformunda gördüğü iddiaların ardından babasını aradığını belirterek, “Hafta sonu babamı aradım ve ‘Ölmediğinden emin olmak istiyorum’ dedim. O sırada kızım onunla golf oynuyordu ama internette tersini okuyordum. Babam ise ne dediğimi anlamadı bile.” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA ÖLDÜ İDDİALARI YAYILDI

79 yaşındaki ABD Başkanı Trump, İşçi Bayramı’nda resmi bir program yapmayınca sağlığıyla ilgili spekülasyonlar arttı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, eski başkanın öldüğünü öne sürdü.

ESKİ FOTOĞRAF KRİZ YARATTI

Söylentiler, Trump’ın Truth Social’da paylaştığı eski bir golf fotoğrafıyla daha da büyüdü. Görüntüde Trump, eski NFL antrenörü Jon Gruden ile birlikteydi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, Gruden’in aynı kıyafetle 23 Ağustos’ta çekilmiş fotoğrafını ortaya çıkararak, Trump’ın paylaştığı kareyi “güncel değil” diye sorguladı.



Kısa süre sonra Associated Press tarafından çekilmiş görüntüler yayımlandı ve Trump’ın aynı gün golf sahasında olduğu doğrulandı. Trump Jr. da babasının torunu Kai ile birlikte golf oynadığını söyledi.

BASIN TOPLANTISIYLA YANIT

Trump, salı günü düzenlediği basın toplantısında iddiaları “çılgınca” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, "Gerçekten mi? Ben görmedim. Geçen hafta birçok basın toplantısı yaptım, hepsi gayet başarılıydı. İki gün boyunca görünmedim diye ‘bir şey var’ dediler. Oysa Biden aylarca ortadan kaybolsa kimse sorgulamıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Trump’ın elinde morluklar görülmesi bir süredir dikkat çekiyor. Ancak doktoru, bunun sık el sıkışmaktan ve aspirin kullanımından kaynaklanan bir tahriş olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, temmuz ayında Trump’ın bacaklarında “hafif şişmeye yol açan kronik venöz yetmezlik” bulunduğunu duyurmuştu.

Doktoru ise bu durumun yaşlılarda sık görülen, iyi huylu bir rahatsızlık olduğunu ve ciddi bir damar hastalığına işaret etmediğini belirtti.