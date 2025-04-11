Trump'ın Ortadoğu elçisi Putin'le görüşmek için Rusya'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trnmp'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Stewe Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor.



Axios ajansı, haberi, ziyarete ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdı.

Axios, kaynaklara ek olarak, Witkoff'un içinde olabileceği uçağın Rusya'ya doğru gittiğini gösteren FlightRadar verileriyle de raporunu destekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Rus tarafından da ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Steve Witkoff, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için ABD'nin müzakere ekibinde yer alıyor.

Witkoff daha önce 11 Şubat ve 13 Mart tarihlerinde Moskova'daydı.

Axios'un bir diğer kaynağı ise Ukrayna'da nisan ayı sonuna kadar ateşkes sağlanamaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ek yaptırımlar uygulayabileceğini bildirdi.