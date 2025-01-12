Trump’ın Ortadoğu elçisinden Netanyahu'ya uyarı: "20 Ocak'a kadar anlaşma istiyor"

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu elçisi Steve Witkoff, İsrail’e gitti. Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Witkoff, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşmasını ele aldı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ABD'nin seçilmiş başkanının 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini söyledi.

Witkoff, bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı.



İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, MOSSAD Başkanı David Barnea, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) esir sorumlusu Tümgeneral Nitzan Alon ve siyasi danışmanı Ophir Falk'ı Hamas'la anlaşmaya varma çabalarına katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya göndermeye karar verdiği belirtildi.