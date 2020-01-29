Trump'ın Ortadoğu Planı'na kim nasıl tepki gösterdi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa yönelik tek taraflı olarak hazırladığı plana tepkiler gecikmedi. Filistin lideri Mahmud Abbas, Trump’ın açıklamasından sonra kameraların karşısına geçti. Abbas, "Kudüs'ün olmadığı bir devleti kabul eder miyiz? Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi mümkün değil. Onlara en baştan söyledik, hayır!" şeklinde konuştu.



Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'na, "Bin kere hayır diyoruz" diyen Filistin lideri Mahmud Abbas, planı reddettiklerini, “Kudüs satılık değildir” sözleriyle aktardı.



Filistin halkının bu planı tarihin çöplüğüne atacağını söyleyen Abbas, "Netanyahu yüzyılın tokatından bahsediyor, tokatlar olarak geri dönecek" dedi.



Arap Birliği de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katılımıyla cumartesi günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplantı kararı aldı.



Birleşmiş Milletler, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını açıkladı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, iki devletli çözümü işaret etti. Planın AB tarafından inceleneceğini belirtti. Borrell, AB'nin bütün statü ve kalıcı barış sorunlarının çözümü için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Planı'na İran da tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump’ın planını “iflas etmiş bir gayrimenkul geliştiricisinin rüya projesi” diye tanımladı.



Zarif planın gerçekleşmesi halinde “bölge ve dünya için kabus” olacağı uyarısında bulundu. Bölge ülkelerini ortak hareket etmeye çağıran Zarif, “Filistinliler için birleşelim” dedi.



İran Dışişleri sözcüsü Abbas Musevi ise, “Yüzyılın Anlaşması, Filistin ve İslam ümmetine asrın ihanetidir” ifadelerini kullandı.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da, Trump'ın Ortadoğu planının sorulara yol açtığını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Mass sadece her iki taraf için kabul edilebilir, müzakere edilen iki devletli çözümün, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışı getirebileceğini söyledi.



Konuyu Avrupa Birliği'ndeki partnerlerle görüşeceklerini vurguladı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab planın açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Plan için “ciddi bir teklif” ifadelerini kullanan Rabb, Filistin ve İsrail liderlerini metni “gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye” çağirdi.



Suudi Arabistan ve Katar ise, İsrail-Filistin sorununa yönelik ABD'nin attığı adımı takdir ettiklerini açıkladı.



Suudi Arabistan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin çabalarını takdir ettiğini" açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın, ABD yönetimi tarafından açıklanan planı inceledikten sonra Filistin meselesine ilişkin adil ve kapsayıcı her türlü çabayı destekleyeceği teyit edildi.



Katar yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürülebilir ve adil barışın tesisini hedefleyen tüm çabaları desteklediğini belirterek, "Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağını" vurguladı.

