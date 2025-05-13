Trump'ın Ortadoğu turu başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a indi.



ABD liderinin Riyad ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesi planlanıyor.

İŞTE MASADAKİ KONULAR



Trump'ın gündeminde İran'ın nükleer programı, Gazze'deki̇ savaşın sona erdirilmesi ve petrol fiyatlarının düşürülmesi gibi konular yer alıyor.



Suudi Arabistan'ın Kraliyet Sarayı'nda ağırlanacak olan Trump, ABD-Suudi yatırım forumuna da katılacak.

İLK DÖNEMİNDE DE ROTA AYNIYDI



Ardından kendi onuruna verilecek devlet yemeğine katılacak olan Trump, daha sonra Ortadoğu turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek.



ABD lideri, 8 yıl önceki ilk başkanlık döneminde de ilk yurtdışı rotası olarak Suudi Arabistan'ı tercih etmişti.