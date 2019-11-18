Trump'ın oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği iddiası

ABD Başkanı Trump'ın elektronik sigara yasağını açıklayacağını duyurduğu basın toplatısını son anda iptal etmesi üzerine medya oy kaygısı nedeniyle Trump'ın böyle bir yasak getirmeyeceğini yazdı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gündem elektronik sigaradan kaynaklı ölümler.

Ülke çapında 42 kişi hayatını kaybederken, Başkan Trump'ın oy kaybetme endişesiyle elektronik sigara yasağından vazgeçtiği bildirildi.

ABD medyası, Başkan Trump'ın seçmenlerden tepki çekme endişesiyle aromalı elektronik sigaraların yasaklanmasından vazgeçtiğini yazdı.

Washington yönetiminin, mentol harici aromalı elektronik sigaraları yasaklaması bekleniyordu. Ancak Trump, yasağı açıklayacağı basın toplantısını son anda iptal etti.

ABD'de Alaska dışındaki tüm eyaletlerde görülen vaka sayısı ise 2 bin 172'ye ulaştı. 

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