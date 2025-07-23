Trump'ın özel temsilcisi, Gazze'ye yardım koridoru için bölgeye gidecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'ye bir "koridor" açma çabaları için Orta Doğu'da olacağını söyledi.

Bruce, Washington'daki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dışişleri Sözcüsü, Witkoff'un Orta Doğu'ya yapacağı seyahatte, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını sağlayacak bir "koridor" oluşturmayı amaçlayan görüşmelere katılacağını açıkladı.



"İKİ TARAF DA KABUL ETTİ"



Özel Temsilci Witkoff'un "Gazze bölgesine doğru yola çıktığını" belirten Bruce, "Başkan (Trump), Dışişleri Bakanı (Marco Rubio) ve Temsilci (Witkoff) olarak hepimiz, yeni bir ateşkes ve yardımların (Gazze'ye) ulaşması için bir insani koridor açmaya doğru ilerleyeceğimize dair güçlü bir umut besliyoruz." dedi.



Bruce, iki tarafın da (İsrail ve Hamas) bunu kabul ettiğini, söz konusu anlaşma ve ateşkesin çerçevesini oluşturmayı "dört gözle beklediklerini" dile getirdi.



Gazze'deki Filistinlilerin, gıda yardımı almaya çalışırken hedef olmalarıyla ilgili soruya cevap veren Bruce, Gazze'nin kuzeyindeki bir sınır kapısında Brileşmiş Milletler konvoyundan yiyecek almaya çalışırken öldürülen 30 kişi için "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.



"İSRAİL ATEŞKES TEKLİFİNE 24 SAAT İÇİNDE YANIT VERECEK" İDDİASI

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine 24 saat içinde yanıt vermesinin öngördüğünü öne sürdü.

