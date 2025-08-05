Trump'ın özel temsilcisi Moskova'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un, Çarşamba günü Moskova’yı ziyaret ederek Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle görüşeceği bildirildi. Konuya yakın bir kaynak, planlanan ziyareti doğruladı.



Ziyaret, Trump yönetiminin Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulama konusunda verdiği son tarihin yaklaşmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Başkan Trump, Rusya’ya Ukrayna’daki saldırılarını Cuma gününe kadar durdurması için süre tanımıştı; aksi halde yeni yaptırımların devreye sokulacağı belirtilmişti.



Kaynak, Witkoff’un bu ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini netleştirmedi. Ancak Witkoff’un daha önce Putin’le birkaç kez bir araya geldiği biliniyor.