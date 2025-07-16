Trump'ın Powell'a öfkesi dinmiyor: "Çok geç"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, basın mensuplarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtladı.



Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu belirten Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz" diye konuştu.



Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed başkanının görev süresinin dolacağına işaret etti.



Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" dedi.



ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın, Oval Ofis'te Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının gerekip gerekmediğini sorduğu, temsilcilerin de bu fikre destek verdiği öne sürülmüştü. Haberlerde, bazı temsilcilerin, Trump'ın bunu yapacağını söylediğini belirttiği aktarılmıştı.

Trump daha önce, "aptal, kalın kafalı ve dangalak" gibi sözlerle de Powell'ı hedef almıştı.

EPSTEIN DOSYASI: "BALIK GİBİ ATLADILAR"



Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasını gündemde tutan bazı Cumhuriyetçilere yönelik sert açıklamalarda da bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Epstein dosyasıyla ilgili Demokratların söylemlerini dikkate alan bazı Cumhuriyetçileri sert şekilde eleştirirken, onlardan "eski destekçilerim" şeklinde bahsetti.



Epstein dosyası hakkında daha fazla bilgi talep eden destekçilerini hoş karşılamadığını ifade eden Trump, bu konuda yaşanan tartışmayı Demokratlar tarafından yürütülen bir "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.



Trump, şeffaflık çağrısında bulunan Cumhuriyetçilerle ilgili, "Geçmişteki destekçilerim bu saçmalığa balık gibi atladılar" sözleriyle tepki verdi.



ABD Başkanı, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir başkandan daha fazla başarı elde ettim ve bu insanların, sahte haberler ve başarıya aç Demokratların güçlü teşvikiyle konuşmak istediği tek şey Jeffrey Epstein aldatmacası" diye ekledi.



Epstein dosyalarını gündeminde tutan Cumhuriyetçilerin "Demokratların işini yaptığı" değerlendirmesinde bulunan Trump, artık onların desteğini istemediğini belirtti.



Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, hükümetin Epstein dosyaları hakkında daha fazla bilgi yayınlamasını istemişti.

