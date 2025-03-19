Trump'ın Putin'e son kıyağı: Rus sabotajı araştırılmayacak

ABD'nin ulusal güvenlik kurumlarından birkaçı, Rus sabotaj, dezenformasyon ve siber saldırılarına karşı koordineli önlemleri durdurmak için çalışmalarını durdurdu.



Reuters'ın haberine göre bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin arasındaki yakınlaşmanın bir yansıması ve Moskova üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltıyor.

BIDEN TALİMAT VERMİŞTİ



Eski Başkan Joe Biden, geçen yıl ulusal güvenlik ekibine Rus tehdidini izlemek üzere çalışma grupları kurma talimatı vermişti. ABD istihbaratı, Rusya'nın Batılı ülkelere karşı gölge savaşı tırmandırdığı yönünde uyarılarda bulunmuştu.



Bu istihbaratın ardından, Avrupa ve ABD'yi hedef alan komploları engellemek için Avrupa müttefikleriyle birlikte çalışan en az yedi ulusal güvenlik kuruluşu kuruldu.

ÇALIŞMALAR DURMA NOKTASINA GELDİ



Eski ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından önce, Biden yetkililerinin yeni yönetimine çabalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.



Ancak Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana, Reuters'a konuşan mevcut ve eski yetkililere göre çalışmaların çoğu durma noktasına geldi.

İSTİHBARAT UYARILARI ÖNEMSENMİYOR



Çalışma gruplarına dahil olan bazı yetkililer, Trump yönetiminin istihbarat uyarılarına rağmen konuyu önceliksizleştirmesinden endişe duyduklarını söyledi.



FBI geçen ay, Rusya da dahil olmak üzere yabancı düşmanların ABD seçimlerine müdahalesine karşı koyma çabasını sonlandırdı. İç Güvenlik Bakanlığı'nda da bu konuda çalışan personeli izne çıkardı. Adalet Bakanlığı ayrıca Rus oligarkların varlıklarına el koyan bir ekibi dağıttı.



ABD'nin sabotaj kampanyasıyla ilgili istihbaratı Avrupa müttefikleriyle ne ölçüde paylaştığı belirsiz.