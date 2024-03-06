"Trump'ın rakibi Nikki Haley, yarıştan çekilecek"

ABD'nin Cumhuriyetçilerin adayı olmak için Trump ile yarışan Nikki Haley'nin, "Süper Salı"daki mağlubiyetlerinin ardından başkanlık kampanyasını askıya almayı planladığı iddia edildi. Haley çekilirse, eski Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçilerin adayı olarak Biden'ın  karşısına çıkmayı garantileyecek.

"Trump'ın rakibi Nikki Haley, yarıştan çekilecek"

Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Nikki Haley, Çarşamba sabahı yapacağı bir konuşmayla Cumhuriyetçi önseçim adaylığını askıya almayı planlıyor.

Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley'nin, "Süper Salı"daki bir dizi mağlubiyetin ardından başkanlık kampanyasını askıya almayı planladığı öne sürüldü.

Haley çekilirse, eski Başkan , Cumhuriyetçiler arasında ayakta kalan son büyük aday olacak.

Bu şekilde Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, ile olası bir rövanş yolunda partinin adaylığını büyük ölçüde garanti altına alacak.

ABD'de Süper Salı heyecanı: Donald Trump çok rahat

ABD'de Süper Salı heyecanı: Donald Trump çok rahat

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...