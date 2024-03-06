"Trump'ın rakibi Nikki Haley, yarıştan çekilecek"

Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Nikki Haley, Çarşamba sabahı yapacağı bir konuşmayla Cumhuriyetçi önseçim adaylığını askıya almayı planlıyor.

Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley'nin, "Süper Salı"daki bir dizi mağlubiyetin ardından başkanlık kampanyasını askıya almayı planladığı öne sürüldü.

Haley çekilirse, eski Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçiler arasında ayakta kalan son büyük aday olacak.

Bu şekilde Trump, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde, Joe Biden ile olası bir rövanş yolunda partinin adaylığını büyük ölçüde garanti altına alacak.