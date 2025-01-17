Trump'ın resmi portresi yayınlandı: Sabıka fotoğrafıyla aynı
ABD'de Pazartesi yemin ederek Başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın resmi portre fotoğrafı yayınlandı. Trump'ın portresinin 2023 yılında çekilen sabıka fotoğrafının neredeyse aynısı olması dikkat çekti.
Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlanan Trump, Fulton Hapishanesi'ne teslim olmuştu.
Donald Trump'ın teslim olduktan sonra çekilen sabıka fotoğrafı, kendisi de dahil, milyonlarca kişi tarafından paylaşılmış, Trump'a açılan davanın sembolüne dönüşmüştü.
ELEŞTİRİLERE YANIT MI?
Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemi için yayınlanan resmi portresinin bu sabıka fotoğrafına benzerliğiyle, kendisini eleştirenlere yanıt verdiği öne sürüldü.
İLK DÖNEMİNDEN ÇOK FARKLI
Trump'ın sert bakışları, 2017'de ilk kez başkanlık görevine geldiğinde yayınlanan ve gülümserken çekilmiş fotoğrafına da tam bir tezat oluşturuyor.
Portrede kullanılan nispeten daha soğuk ve sert ışık seçimi de Trump'ın ikinci döneminin ilkinden farklı geçeceği yorumlarına neden oldu.
Donald Trump, sabıka fotoğrafı ortaya çıktığı dönemde çok konuşulmuştu. Trump, fotoğrafının çekilmesinden sonra siyah ve Latin Amerikalı seçmenlerden daha fazla destek gördüğünü iddia etmişti.
Donald Trump, "Çektirdiğim sabıka fotoğrafı ortaya çıktığından beri, siyah ve Latin Amerikalı toplumlarından gelen destek fırladı." dedi.
TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninde ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacak.
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