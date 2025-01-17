Trump'ın resmi portresi yayınlandı: Sabıka fotoğrafıyla aynı

Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlanan Trump, Fulton Hapishanesi'ne teslim olmuştu.



Donald Trump'ın teslim olduktan sonra çekilen sabıka fotoğrafı, kendisi de dahil, milyonlarca kişi tarafından paylaşılmış, Trump'a açılan davanın sembolüne dönüşmüştü.

ELEŞTİRİLERE YANIT MI?

Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemi için yayınlanan resmi portresinin bu sabıka fotoğrafına benzerliğiyle, kendisini eleştirenlere yanıt verdiği öne sürüldü.

İLK DÖNEMİNDEN ÇOK FARKLI



Trump'ın sert bakışları, 2017'de ilk kez başkanlık görevine geldiğinde yayınlanan ve gülümserken çekilmiş fotoğrafına da tam bir tezat oluşturuyor.

Portrede kullanılan nispeten daha soğuk ve sert ışık seçimi de Trump'ın ikinci döneminin ilkinden farklı geçeceği yorumlarına neden oldu.