Kongre’ye gönderilen sonuç raporunda; Trump’ı suçlayacak bir suça rastlanmadığı, Trump’ın 2016 seçimlerinde Ruslarla işbirliğine gitmediği ve onlardan yardım almadığı belirtiliyordu. Savcı Muller Trump’ın adaleti engellediği fikrine ise nötür kalmış, bir sonuca varamadığını yazmıştı. Başta Demokrat Parti olmak üzere Trump karşıtlarının ‘’Rusya’nın adamı’’ iddiası böylece çökmüş oldu.



DEMOKRATLARIN STRATEJİK HATASI



Demokrat Parti 2016 başkanlık seçimini kaybetme sebeplerini iyi analiz edemedi. Demokratlara göre seçimi Rus oyunları Trump’a kazandırmıştı. Daha beteri Demokratlar kendi başarısızlıklarını Trump’ı Rusya’nın adamı gibi göstererek kapatmaya çalıştılar. Bu yüzden Rusya soruşturması Trump karşıtlığının kalbi yani merkeziydi. 22 ay süren soruşturma medyanın da alevlendirmesiyle acaba Trump görevden alınır mı noktasına taşındı. Tüm bu süreç boyunca Trump en iyi bildiği oyunu oynadı ve kendi Twitter’ı üzerinden kendisine yapılanları halka şikayet etti. Ortaya çıkan sonuç 2020 seçimlerinde Trump’ın elini fazlasıyla güçlendirecek.

BİR DOĞRU 3 YANLIŞI UNUTTURABİLİR



Trump ırkçı söylemleri olan, yabancı düşmanı, cinsiyetçi, otoriter yönetimleri seven ve popüler kültürü yaşam tarzı haline getirmiş bir başkan. Bu yüzden değişken, ve güvenilmez…Trump karşıtları onunla nasıl mücadele edeceklerini kararlaştıramadılar; onun gibi küçümseyerek mi konuşacaklar, onun gibi siyasetten uzak şakalarla dikkat mi çekecekler veya onun gibi tweet mi atacaklar…Yoksa kendi tarzlarını muhafaza edip yeni bir yol mu açacaklar…Herkes bir yöntem denedi ama her yöntemin sonunda işi dönüp dolaştırıp Rusya soruşturmasına bağladılar.



Şimdi Trump sadece bu soruşturmadan aklanmış olmadı, kendisine yöneltilen bir çok haklı eleştiriyi de unutturma şansına sahip bir fırsat yakaladı…Özellikle medya sonuçun Trump için felaket olacağını beklerken bir anda kendileri için felaket olduğunu pazar akşamı anladılar; çünkü bundan sonra medya ne yazarsa yazsın Trump’ın attığı tweet kırsal kesimlerde yaşayan Amerikalılar için daha güvenilir olacak…Zira Rusya soruşturmasında Trump’ın doğru medyanın ise yalan söylediği ortaya çıktı…



Bu durum dış politikada, yabancı düşmanlığında veya Meksika sınırına örülmek istenen duvar kavgasında da benzer olacaktır. Yani halk DAEŞ bitmedi diyen medya yerine bitti diyen Trump’a güvenmeyi tercih edecektir…



2020 SEÇİMLERİNE GİDERKEN



Muller soruşturması 2020 seçimlerinde Trump’a mükemel bir başarı şansı verdi. Demokrat Parti’nin bugün için hala Amerikalılarda heyecan yaratan bir adayı yok. Obama’nın eski başkan yardımcısı Joe Biden aday olsa bile Trump’ın seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.