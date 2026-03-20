Trump'ın şakasına Japonlar ne diyor? "Garip ve utanç verici"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile gerçekleştirdiği görüşme, yaptığı bir açıklama nedeniyle Japonya’da gündem oldu.

Trump, İran’a yönelik saldırı öncesinde Japonya’ya neden bilgi verilmediğini anlatırken “Sürpriz istedik. Sürprizi Japonya’dan daha iyi kim bilir? Pearl Harbor’ı neden bana söylemediniz?” ifadelerini kullandı. Açıklama salonda kısmi gülüşmelere neden oldu.

Takaichi ise sözler karşısında herhangi bir yorum yapmadı ve sessizliğini korudu.

JAPONYA'DAN TEPKİ YAĞIYOR

Trump’ın sözleri Japonya’da akademisyenler, siyasetçiler ve yorumcular arasında tepkiyle karşılandı. Bazı kesimler, İkinci Dünya Savaşı’nın acı bir sayfasına bu şekilde atıfta bulunulmasını eleştirirken, bazıları ise Takaichi’nin sessiz kalmasını hedef aldı.

TV Asahi yorumcusu Toru Tamagawa, açıklamanın Trump’ın “rahatsız edici bir yönünü” ortaya koyduğunu belirterek, ABD liderinin yanında oturan Japon başbakanı dikkate almadığını söyledi.

Tokyo Üniversitesi’nden siyaset bilimci Izuru Makihara ise birçok Japon’un bu tür açıklamaları Trump’ın alışılmış üslubunun bir parçası olarak görebileceğini ancak sözlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TAKAICHI'NİN SESSİZLİĞİ ELEŞTİRİLDİ

Ziyaret boyunca Trump ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı gözlenen Takaichi, söz konusu açıklama karşısında sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Takaichi’nin akşam yemeğinde Trump’a iltifat etmesi ve “Dünya barışını sağlayabilecek tek kişinin siz olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullanması da kamuoyunda tartışma yarattı.

Eski diplomat Hitoshi Tanaka, Takaichi’nin yaklaşımını “garip ve utanç verici” olarak nitelendirirken, aşırıya kaçan övgülerin ters etki yaratabileceğini söyledi.

FARKLI GÖRÜŞLER DE VAR

Bazı yorumcular ise Takaichi’nin tepkisiz kalmasının doğru bir yaklaşım olduğunu savundu. Eski milletvekili Shiori Yamao, bu tür bir ifadenin anlık olarak karşılık verilmesinin zor olduğunu belirterek, Takaichi’nin sakin tutumunun anlaşılabilir olduğunu ifade etti.

Japon hükümeti ve başbakanlık ofisi ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

JAPONYA'DA PEARL HARBOR ALGISI

7 Aralık 1941’de Japonya’nın Pearl Harbor saldırısı, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştu. Japonya’da bu olayın algısı ise toplum kesimlerine göre farklılık gösteriyor.

Bazı milliyetçi ve yaşlı kesimler saldırıyı dönemin koşullarında zorunlu bir adım olarak savunurken, savaş sonrası dönemde daha eleştirel bir yaklaşım benimsendi. Genç kuşaklar arasında ise konuya ilginin azaldığı ve olayın daha uzak bir tarih olarak görüldüğü belirtiliyor.