Trump'ın seçim yalanlarının bedeli 1 milyar dolara yaklaştı

Washington DC'de 4 gün süren duruşmanın ardından Georgia'daki iki eski seçim çalışanına iftira attığı gerekçesiyle Eski New York Şehri belediye başkanı Rudy Giuliani'nin 148 milyon doların üzerinde bir ödeme yapmasına cuma günü karar verildi; buna dava boyunca diğer yaptırımlar için ödemesine karar verilen on binlerce dolar dahil değil.



Bu karar, radikal sağcı medya grubu One America News Network'le sahiplerini de hedef alan ve geçen yıl açıklanmayan bir meblağ karşılığında anlaşmaya varılan iftira davasından kaynaklanıyor.

Nisanda Fox News, Dominion Oylama Sistemleri'yle (ABD'deki elektronik seçimlerde kullanılan sistemleri üreten şirket) son anda 787 milyon dolarlık rekor bir anlaşmaya vararak, duruşmaların başlamasına kısa bir süre kala Amerikan tarihinin en büyük iftira davalarından birini önlemişti.