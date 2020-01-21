Trump'ın Senato'daki azil duruşmaları başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasına ilişkin temel usulleri kapsayan tasarıyı, senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell açıkladı.



Tasarıya göre, savunma tarafı ile davacı tarafa iki güne yayılmış şekilde toplam 24'er saat süre verildi.



Tarafların tezlerini sunmalarının ardından jüri görevi gören senatörler sorularını yöneltebilecekler.



Senatodaki yargı sürecine herhangi bir yeni tanık çağrılmayacak. Tasarının bugün toplanacak Senato Genel Kurulu'nda oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.



Beyaz Saray ise tasarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, yargılamaya katılacak Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de duyuruldu.



TRUMP AZİL DURUŞMALARINI DAVOS'TAN TAKİP EDECEK



ABD Başkanı Donald Trump ise, Senato'daki azil yargılamasının başlamasından birgün önce Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Trump, Senato'daki yargı oturumlarının ilk iki gününde başkent Washington'da olmayacak.



DAVOS'TA KİMLERLE BULUŞACAK?



Trump'ın Davos temaslarına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın burada Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. .



Davos'ta ilk gün temaslarında açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek Trump'ın, ABD ile zirveye katılan ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair kapsamlı değerlendirmeler yapması bekleniyor.



Trump'ın, İran ile yaşanan askeri gerilimin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını isteyen Irak'ın cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olması da ayrıca dikkat çekiyor.



TRUMP AZİL DURUŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDECEK



Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Davos'ta bulunduğu süre içinde Senato'daki savunma ekibiyle sürekli temas halinde olacağını ve gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.



TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ NASIL BAŞLADI?



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.



Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.



Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.



Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.



Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.



Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.