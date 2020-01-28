Trump'ın seyahat yasağına Demokratlardan engelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı yeni bir tasarı hazırladıkları açıklamasını Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptı.



Demokrat Nancy Pelosi, Trump'ın gelecekte makul bir gerekçe sunmadığı ve Kongre'ye danışmadığı sürece benzer bir karar almasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.



Pelosi, "Dini ayrımcılığı yasaklamak ve başkanın bu tür önyargılı ve bağnaz kısıtlamalar uygulama yetkisini sınırlamak için 'yasağa hayır yasasını' genel kurula getireceğiz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planladığını açıklamıştı.