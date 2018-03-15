Trump'ın şirketi Clifford'u susturmaya çalışmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketler grubunda yer alan bir firmanın, yasak ilişkisi olduğu iddia edilen porno yıldızı Stephanie Clifford'u susturma çabalarında rol oynadığı ortaya çıktı. Stephanie Clifford, oynadığı filmlerde Stormy Daniels adını kullanıyor.



Wall Street Journal'in haberine göre, California'nın Orange bölgesinde kayda geçen 22 Şubat tarihli "çok gizli" tahkim belgelerinde, Trump Organization'ın avukatı Jill A. Martin'in ismi, ABD Başkanı'nın Clifford'a 130 bin dolar ödediğini itiraf eden şahsi avukatı Michael Cohen tarafından kurulan Delaware şirketi Essential Consultants LLC için istenen hakemlik talebinde hukuk danışmanı olarak geçiyor.



Haberde Clifford'un avukatı Michael Avenatti tarafından açığa çıkarılan tahkim belgelerinin, Trump'ın şirketi ve Clifford ile varılan gizli anlaşma arasında doğrudan bağlantı olduğunu gösterdiği belirtildi.



Martin'in Essential Consultants'ın baş harflerinden oluşan "EC,LCC" adına imzaladığı tahkim dosyasının gizli anlaşmada kullanıldığı ve anlaşmada Clifford'un kimliğinin gizli tutulması amacıyla rumuzu olduğu ifade edilen "Peggy Peterson" isminin geçtiği kaydedildi.



Belgeler, Trump Organization'ın baş hukuk müşaviri ve başkan yardımcısı Martin'in, ofisini Trump National Golf Club olarak gösterdiği bir beyanname listesini imzaladığını da ortaya koyuyor.



Clifford'un geçen hafta Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesine anlaşmanın hükümsüz kılınması amacıyla dava açtığı belirtilirken, Beyaz Saray ve Cohen konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Jill A. Martin, Trump'ın emlak seminerlerinin, müşterileri dolandırdığı iddiasıyla açılan davalarda Trump Organization'ı temsil eden avukatlar arasında yer alıyordu.



Trump'ın başkanlık kampanyasında resmi rolü bulunmayan Martin, 2016 yılında birçok kadının Trump'ı cinsel tacizle suçlamasının ardından basınla yaptığı söyleşilerde ABD Başkanı'na kefil olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.



Clifford'un avukatı Avenatti, "Amerikan halkına gerçeğin söylenmediğini gösteren çok daha fazla kanıt ortaya çıkarıyoruz. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." yorumunu yaptı.



Trump'ın avukatı Michael Cohen, Trump ile 2006'da yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford'a "kendi cebinden" 130 bin dolar ödeme yaptığını söylemişti.



Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını da açıklamıştı. Öte yandan Cohen, Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bırakmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine gelmişti.



Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı.

