Trump'ın şirketleri, nasıl 28 milyon dolar kazandı?

Yeni bir rapora göre eski ABD Başkanı Donald Trump, kampanya bağışlarından elde ettiği milyonlarca doları aile şirketlerine aktardı.



Eski başkan ve ona bağlı siyasi gruplar, üç başkanlık yarışı boyunca, Trump'a ait işletmelerde kampanya fonlarından 28 milyon dolar harcadı.



CNN'e göre diğer Cumhuriyetçiler de benzer şekilde kampanya fonlarını Mar-a-Lago, Trump otelleri ve diğer bağlı işletmelerde büyük satın alımlar yapmak için kullandı. Bu da eski başkan için kâr anlamına geliyor.



Haber kanalına göre, Trump'ın seçim kampanyası ve ilgili komiteler, eski başkanın özel jeti olan Trump Force One'ı işleten Trump'a ait şirket TAG Air, Inc.'de 14 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

TRUMP'IN ŞİRKETLERİ KAZANIYOR



CNN'in haberine göre, bu yıl şimdiye kadarki en büyük fatura, Trump'ın kampanyası ve ilişkili komiteler tarafından TAG Air'den yapılan 1,9 milyon dolarlık satın alıma kesildi.



CNN'in haberi, ilgili kampanya ve komitelerin de bu yıl Mar-a-Lago'da 1 milyon dolardan fazla harcama yaptığını ortaya koydu. Diğer Trump otel ve tatil yerlerinde 200 bin dolar harcadılar.



Trump'ın ekibinden bir sözcü CNN'e, Trump'a ait işletmeler tarafından sağlanan "tüm mekan ve hizmetler için komitelerin adil piyasa fiyatını ödediğini" belirtti.

"SİYASİ KASITLI İDDİALAR"



Sözcü ayrıca Cumhuriyetçilerin Trump'ın işletmelerinde iyilik karşılığında harcama yaptığına dair iddiaların "yanlış, aynı zamanda eski ve bayatlamış bir anlatıyı desteklemek için siyasi kasıtlı" olduğunu söyledi.



Adayların belirlenen piyasa fiyatını ödedikleri sürece kampanya fonlarını kendi işletmelerinde harcamaları yasadışı değil.

TRUMP İÇİN MASRAFLI BİR YIL



Trump, milyonlarca dolar ödemesini gerektiren mahkeme kararlarının ardından masraflı bir yıl geçiriyor.



New York'ta bir yargıç ocak ayında Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a iftira attığı gerekçesiyle 83,3 milyon dolar ödemesine karar vermişti.

Bir ay sonra, New York'ta mali dolandırıcılıktan sorumlu bulunmuş ve 350 milyon dolardan fazla ödeme yapmasına karar verilmiş ancak kefalet daha sonra 175 milyon dolara indirilmişti.