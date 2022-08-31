Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'de yasaklandı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu olan Truth Social, Google Play'de yasaklandı. Google, platformun fiziksel tehdit ve şiddete teşvik içeren paylaşımları nedeniyle politikalarını ihlal ettiğini açıkladı. Hareket, Android telefonları olan kullanıcıların, uygulamayı indirmesini zorlaştırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 09:46

Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'de yasaklandı

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Google Play, ABD'nin eski başkanı 'ın uygulaması Truth Social'ın platformunda yer almayacağını duyurdu.

Truth Social, Apple'ın App Store'unda Şubat ayında piyasaya sürüldü, ancak uygulama sorunlarla doluydu.

Bununla birlikte, Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes, daha önce Google'ı "tekel" olarak adlandırmıştı. Nunes, geçen hafta uygulamanın kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu söyledi. Ancak Google, politikalarına uyulmasının Truth Social'a bağlı olduğunu belirtti.

Truth Social geçen Şubatayında AppStore'da kullanıma sunuldu. Truth Social geçen Şubatayında AppStore'da kullanıma sunuldu.

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin BBC’ye konuşan bir Google sözcüsü, "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için hizmet şartlarımızın bir koşuludur" dedi.

Google sözcüsü, sorunların nasıl çözüleceği konusunda Truth Social’a çeşitli önerilerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi. 

Diğer taraftan, Truth Social Trump tarafından bir "özgür konuşma" platformu olarak tanımlandı. Uygulamanın dünyaki telefonların büyük çoğunluğunda indirilebilir olması için Google tarafından onaylanması gerekiyor.

Yeni bir raporda, Truth Social'da  QAnon komplo teorilerini destekleyen 47 doğrulanmış hesap bulundu. Yeni bir raporda, Truth Social'da  QAnon komplo teorilerini destekleyen 47 doğrulanmış hesap bulundu.

"DEZENFORMASYON VE NEFRET SÖYLEMİ KAYNAĞI"

Ancak, bazı kullanıcıların bildirdiğine göre Truth Social'ın sınırsız bir konuşma özgürlüğü olmaktan çok uzakta bulunuyor. Çünkü, platformun platformun insanların ne söyleyebileceği ya da söyleyemeyeceği konusunda birçok kuralı bulunuyor. 

Öte yandan Truth Social, geçen yıl gerçekleşen Kapitol baskının ardından Trump’ın Facebook ve Twitter’da yasaklanmasının ardından eski ABD başkanının bizzat kendisi tarafından kuruldu.

Eleştirmenler, Truth Social'ın dezenformasyon ve nefret söylemiyle dolu olduğunu savunurken, platformda QAnon komplo teorilerini destekleyen 47 doğrulanmış hesap bulundu.

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