Trump'ın suçla mücadele çözümü: Arınma gecesi önerdi!

ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, korku filmi serisi Arınma Gecesi'ne benzeyen bir suç çözümü önerdiği için internette alay konusu oldu.



Eski başkan, pazar günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde, suç oranlarını azaltmanın bir yolunun, polise sorunu ele alması için "bir saat" süre tanımak ve bu süre zarfında daha az kısıtlama uygulamak olduğunu öne sürdü.



Trump, "Zorlu bir saat, gerçekten zor bir saat, haber yayılacak ve suçlar hemen sona erecek." dedi.

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"TRUMP, ARINMA GECESİ ÖNERİYOR"



Sosyal medya kullanıcıları, insanların kısa bir süre için cezasız bir şekilde hareket edebildiği bir dünyanın Arınma Gecesi'nin tam konusu olduğunu belirtmekte gecikmedi.



Arınma Gecesi filminde, suçun harap ettiği ve hapishanelerin aşırı kalabalık olduğu bir Amerika'da, hükümet her yıl cinayet de dahil olmak üzere tüm suç faaliyetlerinin yasal olduğu 12 saatlik bir süreyi anlatıyor.



Bir X kullanıcısı "Trump kelimenin tam anlamıyla Arınma Gecesi'ni öneriyor hahahah" diye yazarken, bir diğeri eski başkanın filmleri yeni izlediğini öne sürdü.



"ÖNCE SLOGANINI SONRA KONUSUNU ÇALDI"



Trump'la alay eden kullanıcılar, "Arınma Gecesi'ni izledi ve 'Bak ne diyeceğim... Bunu denemeliyiz' falan dedi." yazdı.



Diğerleriyse filmin birden fazla devam filminden birinin Trump'ın başkan seçildiği yıl olan 2016'da vizyona girdiğine ve adının Arınma Gecesi: Seçim Yılı olduğuna dikkat çekti.



Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arınma Gecesi: Seçim Yılı, 2016'da gösterime girdi. Trump 2020'de sloganını, 2024'te de konusunu çaldı" diye yazdı.