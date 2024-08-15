Trump'ın suikast travması: "Saldırı anını tekrar tekrar izliyor"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı.
Trump'ın saldırıya uğradığı ve kafasını çevirmesilye kulağından yaralandığı anları kameralar saniye saniye kaydetti.
Eski başkana yakın bir kaynak, Trump'ın kendisine yönelik suikast girişiminin videosunu "tekrar tekrar" izlediğini öne sürdü.
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
Eski ABD Başkanı, kurşunun sağ kulağını sıyırdığı "7 saniyelik" videoyu defalarca izledi. Bu durum travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Eski başkana yakın Cumhuriyetçi bir kaynak, Vanity Fair'e, "Başından vurulmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren o yedi saniyelik klibi tekrar tekrar izliyordu. Gerçekten travma sonrası stres bozukluğu olabilir" diye konuştu.
Kampanya yetkililerinden biri , saldırının Trump'ı etkilemeye devam ettiğini doğruladı ve ekledi: "Çok şey yaşadı."
"KAYBETMEYİ SEÇMİŞ GİBİ"
The Independent, eski başkanın davranışları hakkında iddialar hakkında yorum almak için Trump'ın seçim kampanyasıyla iletişime geçti.
Trump kampanyasına yakın bir Cumhuriyetçi, eski başkanın son dönemdeki gaflarının sanki "kaybetmeyi seçmiş" gibi hissettirdiğini söyledi.
Trump'ın müttefikleri, ırka dayalı komplo mesajlarını ve hakaretlerini üretken olmaktan çok uzak görüyorlar.
Konuşmalarını Harris'e yönelik kişisel saldırılar yerine göç ve ekonomi gibi politik konulara odaklamasını istiyorlar.
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