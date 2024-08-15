Trump'ın suikast travması: "Saldırı anını tekrar tekrar izliyor"

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU



Eski ABD Başkanı, kurşunun sağ kulağını sıyırdığı "7 saniyelik" videoyu defalarca izledi. Bu durum travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.



Eski başkana yakın Cumhuriyetçi bir kaynak, Vanity Fair'e, "Başından vurulmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren o yedi saniyelik klibi tekrar tekrar izliyordu. Gerçekten travma sonrası stres bozukluğu olabilir" diye konuştu.



Kampanya yetkililerinden biri , saldırının Trump'ı etkilemeye devam ettiğini doğruladı ve ekledi: "Çok şey yaşadı."

