Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması, Washington'da şaşkınlıkla karşılandı

Washington’da Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarındaki üst düzey yetkililer, onlarca yıldır yürürlükte olan yaptırımların nasıl kaldırılacağını anlamaya çalışıyor.

Reuters’a konuşan dört ABD’li yetkiliye göre, Trump’ın açıklaması öncesinde bu kurumlardaki yaptırım yetkililerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.



Bir üst düzey yetkili, Beyaz Saray’ın Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarına yaptırımların kaldırılması için ne bir talimat gönderdiğini ne de böyle bir açıklamanın yapılacağını önceden haber verdiğini söyledi.



Yetkililer, hangi yaptırımların kaldırılacağı, hangilerinin devam edeceği ve sürecin ne zaman başlayacağı konularında net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Trump, Çarşamba günü Suudi Arabistan’da geçici Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldiğinde, Amerikan bürokrasisi hâlâ nasıl ilerleyeceğini netleştirmeye çalışıyordu.