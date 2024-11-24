Trump'ın Tarım Bakanı belli oldu

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump, sosyal medyadan Tarım Bakanı adayını duyurdu.

Trump açıklamayı sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

Seçilmiş başkan açıklamasında, "Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, ülkemizin gerçek anlamda belkemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek.” ifadelerini kullandı.

Brooke Rollins Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı olarak görev yapıyordu. Rollins, Senato'dan onay alırsa ABD'nin yeni Tarım Bakanı olacak.